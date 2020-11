Lazio | Caicedo | “Questa squadra non molla mai”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) “Abbiamo recuperato con lo spirito, questanonmai. Oggi avevamo davanti un avversario forte, non meritano quel solo punto che hanno perchè giocano bene”. Così Felipeha commentato la vittoria in rimonta della suacontro il Torino per 4-3. “Il gol? Ho fatto un uno-due con un difensore del Toro, ma come ho detto non molliamo mai, lì bisogna essere cattivi e pensare solo a fare gol – ha proseguito l’attaccante biancoceleste ai microfoni di Dazn – Il mister ha detto più di una volta che non ci sono titolari e riserve, bisogna essere compatti. Io faccio il mio lavoro per essere pronto per momenti come questo. Il Belgio abbiamo fatto un bel sacrificio, lo spirito di questaè ...