Johnny Depp | Helena Bonham Carter crede nella sua innocenza | Non è stupido

Helena Bonham Carter si schiera dalla parte di Johnny Depp alla vigilia della sentenza relativa al processo che vede contrapposti l'attore ed il tabloid The Sun. Helena Bonham Carter ha dichiarato di credere nell'innocenza di Johnny Depp, attore con cui ha condiviso il set numerose volte. "Non sarebbe andato così in fondo a questa storia se avesse pensato di aver torto" ha dichiarato l'attrice in un'intervista al The Guardian. nella giornata di domani, lunedì 2 novembre, sarà emessa la sentenza relativa al processo che Johnny Depp ha portato avanti contro il quotidiano The Sun, reo di averlo diffamato definendolo ...

LONDRA - È attesa per le 11 di domani mattina la decisione del giudice nel processo che vede opposti l'attore Johnny Depp e la società editoriale del tabloid "The Sun". Il motivo della contesa risale ...

