Inter-Parma, Conte dopo l’ennesimo flop: “Non parlo delle assenze. Sprechiamo tanto, dobbiamo essere più cattivi e determinati” (Di domenica 1 novembre 2020) “Non mi va di parlare delle assenze perché non sarebbe giusto nei confronti dei giocatori che anche oggi hanno dato tutto. Creiamo tanto e Sprechiamo tanto, non è la prima volta che succede. dobbiamo essere più cinici, più cattivi e più determinati. Il Parma è stato molto cinico, noi abbiamo fatto una ventina di tiri e il loro portiere è stato il migliore in campo. Arriviamo tutti a tirare in porta ma per vincere le partite bisogna fare gol. Vidal è sempre un giocatore importante, doveva riposare ma quando è entrato ha giocato con personalità. Nainggolan? Giudicate voi la prestazione, io e il mio staff cerchiamo di mettere sempre i calciatori nelle migliori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) “Non mi va di parlareperché non sarebbe giusto nei confronti dei giocatori che anche oggi hanno dato tutto. Creiamo, non è la prima volta che succede.più cinici, piùe più determinati. Ilè stato molto cinico, noi abbiamo fatto una ventina di tiri e il loro portiere è stato il migliore in campo. Arriviamo tutti a tirare in porta ma per vincere le partite bisogna fare gol. Vidal è sempre un giocatore importante, doveva riposare ma quando è entrato ha giocato con personalità. Nainggolan? Giudicate voi la prestazione, io e il mio staff cerchiamo di mettere sempre i calciatori nelle migliori ...

