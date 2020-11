“I casi sospetti attendono anche 10 giorni per un tampone”. In Abruzzo i test sono introvabili: “Così i pazienti vanno nel panico” (Di domenica 1 novembre 2020) “Un caso sospetto di Covid per fare un tampone aspetta in media una settimana e poi anche fino a dieci giorni per avere l’esito. Io non faccio che sollecitare l’Asl ma ci dicono che ci sono carenze di bastoncini”. sono le otto di sera di venerdì 30 ottobre. Luciano Lippa, medico di base ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, è ancora nel suo studio, intento a rispondere agli oltre cento messaggi su Whatsapp, “e perfino su Telegram!” esclama, ricevuti dai suoi assistiti durante la giornata. Oltre alle decine di mail che ha già visualizzato con le consuete richieste di visite, farmaci e naturalmente tamponi. “I pazienti vanno nel panico, oggi ho risposto a 120 chiamate al telefono, mi dice come facciamo ad andare avanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) “Un caso sospetto di Covid per fare un tampone aspetta in media una settimana e poifino a dieciper avere l’esito. Io non faccio che sollecitare l’Asl ma ci dicono che cicarenze di bastoncini”.le otto di sera di venerdì 30 ottobre. Luciano Lippa, medico di base ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, è ancora nel suo studio, intento a rispondere agli oltre cento messaggi su Whatsapp, “e perfino su Telegram!” esclama, ricevuti dai suoi assistiti durante la giornata. Oltre alle decine di mail che ha già visualizzato con le consuete richieste di visite, farmaci e naturalmente tamponi. “Inel panico, oggi ho risposto a 120 chiamate al telefono, mi dice come facciamo ad andare avanti ...

