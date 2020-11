Gran Sasso | volo di 100 metri Gravi due alpinisti | 16enne in rianimazione

(Di domenica 1 novembre 2020) Un ragazzino di 16 anni è precipitato per 100assieme al compagno di cordata 27enne a Pietracamela , nel versante teramano del. Il giovane è ricoverato è in, in prognosi ...

SkyTG24 : Si stacca placca di ghiaccio sul Gran Sasso, gravi due alpinisti - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Incidente sul Gran Sasso: gravissimo un alpinista 16enne #gransasso - occhio_notizie : I due escursionisti, originari di Avezzano, si trovavano sopra il Rifugio Franchetti, nel territorio di Pietracamela - AnsaAbruzzo : Incidente sul Gran Sasso,16enne alpinista gravissimo - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Si stacca placca di ghiaccio sul Gran Sasso, gravi due alpinisti -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Sasso

PESCARA, 01 NOV - Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, a causa di un incidente in cordata a Pietracamela, nel versante teramano del Gran Sasso: con lui un altro ...Pescara, 1 ottobre 2020 - Un ragazzino di 16 anni è precipitato per 100 metri assieme al compagno di cordata 27enne a Pietracamela, nel versante teramano del Gran Sasso. Il giovane è ricoverato è in ...