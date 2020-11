Gilles Rocca | vita privata | età | carriera | Instagram | fidanzata e curiosità sull’attore e regista

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 1 novembre 2020) Chi è nellal’attore e? L’artista si sta rivelando uno dei concorrenti più dotati di questa ultima edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show del Sabato sera di Rai Uno presentato da Milly Carlucci. Sarà proprio lui, in coppia con la ballerina professionista Lucrezia Lando, ad aggiudicarsi la vittoria finale? Intanto ecco le informazioni che abbiamo raccolto sul suo conto. Chi è: età,è nato a Roma il 12 Gennaio del 1983 (Capricorno). La vera notorietà per il giovane romano è arrivata in modo casuale e a dir poco bizzarro. Egli è stato ...