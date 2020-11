Gigi Proietti ricoverato: è in gravi condizioni. E’ in una clinica da 15 giorni per problemi cardiaci. Da Fazio a Vianello, il sostegno sui social e in tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Roma. L’attore romano, uno dei più grandi del teatro, della tv e del cinema italiano, si trova nella clinica già da una quindicina di giorni, ma la famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo fino ad oggi. Proietti, secondo quanto riportano le agenzie, ha avuto un attacco cardiaco: soffriva già di problemi al cuore. Ora è sedato e sotto controllo. Nella clinica, precisano le agenzie di stampa, si trovavano fino a notte le due figlie, entrambi attrici, Susanna e Carlotta, e la moglie Sagitta Alter. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di vicinanza del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)innel reparto di terapia intensiva di unadi Roma. L’attore romano, uno dei più grandi del teatro, della tv e del cinema italiano, si trova nellagià da una quindicina di, ma la famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo fino ad oggi., secondo quanto riportano le agenzie, ha avuto un attacco cardiaco: soffriva già dial cuore. Ora è sedato e sotto controllo. Nella, precisano le agenzie di stampa, si trovavano fino a notte le due figlie, entrambi attrici, Susanna e Carlotta, e la moglie Sagitta Alter. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di vicinanza del ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - GretaSalve : Apprendo solo ora di Gigi Proietti.Questa cosa è tristissima.Forza Gigi rappresenti l'Italia migliore ?? - susannaarcari : RT @lucianonobili: Maledetto 2020, giù le mani da Gigi Proietti. È il più grande di tutti e abbiamo ancora tanto bisogno di lui. -