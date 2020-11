Esclusivo TPI – Io, unico reporter italiano in Bielorussia, vi mostro cosa succede a Minsk ogni maledetta domenica (Di domenica 1 novembre 2020) Bielorussia, proteste contro Lukashenko: cosa succede ogni domenica VIDEO Esclusivo TPI, dal nostro inviato a Minsk, Bielorussia – ogni maledetta domenica le strade principali di Minsk vengono invase da una fiumana di persone che le fa letteralmente straripare. Più di 200mila bielorussi formano un corteo colorato di bandiere bianco-rosse. I colori tradizionali della Bielorussia. Dal mese di agosto ad oggi – ininterrottamente per oltre tre mesi – la popolazione si dà appuntamento nel centro della città, paralizzandola, per protestare contro il presidente Aleksandr Lukashenko, in carica da 26 anni, colpevole secondo ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020), proteste contro Lukashenko:VIDEOTPI, dal nostro inviato ale strade principali divengono invase da una fiumana di persone che le fa letteralmente straripare. Più di 200mila bielorussi formano un corteo colorato di bandiere bianco-rosse. I colori tradizionali della. Dal mese di agosto ad oggi – ininterrottamente per oltre tre mesi – la popolazione si dà appuntamento nel centro della città, paralizzandola, per protestare contro il presidente Aleksandr Lukashenko, in carica da 26 anni, colpevole secondo ...

