Era Nicole Grimaudo di Non è la Rai: a 40 anni Ballando con le Stelle e pancione in vista [FOTO] (Di domenica 1 novembre 2020) A Ballando con le Stelle Nicole Grimaudo ex volto di Non è la Rai, a grand sorpresa ha annunciato la sua seconda gravidanza. È scesa dalle scale del talent show mostrando il pancione. E insieme a Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi sotto le note di "Ogni volta" ha ballato un emozionante e travolgente tango a tre. Un momento televisivo che ha indubbiamente toccato la sensibilità dei presenti in studio e del vasto pubblico che da casa segue lo spettacolo del sabato sera. Altrettanto importante è stato percepire la gioia di Nicole Grimaudo. Ha mostrato le sue dolci curve e il feeling tra i colleghi, i quali saranno presto protagonisti nella serie televisiva dal titolo 'Gli orologi del diavolo'.

