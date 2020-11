Dpcm covid: scontro Governo-Regioni su coprifuoco e limitazioni per over 70 (Di domenica 1 novembre 2020) Il premier Conte vorrebbe misure più stringenti, tipo coprifuoco dalle 18 e limitazioni di spostamento per gli over 70, ristretti alle Regioni dove la percentuale di contagi e ricoveri è più alta. I governatori, invece, per evitare attacchi diretti dei loro amministrati, insistono perchè sia il Governo a fare provvedimenti restrittivi per tutti Leggi su firenzepost (Di domenica 1 novembre 2020) Il premier Conte vorrebbe misure più stringenti, tipodalle 18 edi spostamento per gli70, ristretti alledove la percentuale di contagi e rici è più alta. I gnatori, invece, per evitare attacchi diretti dei loro amministrati, insistono perchè sia ila fare provvedimenti restrittivi per tutti

