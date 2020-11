Divieto aborto in Polonia | Aleksandra | «Assurdo protestare ancora per questo»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 novembre 2020) In Polonia, dalle piccole alle grandi città, le donne (ma anche tanti uomini) protestano da più di dieci giorni. Da quando una sentenza del Tribunale costituzionale del Paese ha reso illegale l’interruzione di gravidanza in caso di malformazione del feto. «Vorrei abortire il mio governo», gridano i cartelli mostrati in strada contro il governo del paese, guidato dal partito di destra e populista Diritto e Giustizia (PiS), il Tribunale costituzionale e la Chiesa cattolica, da sempre molto influente sulla società e la politica polacca.