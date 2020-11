Coronavirus, Boccia: “No decisioni univoche sulla scuola, dipende dagli Rt delle regioni” (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – “Non si deve prendere una decisione univoca sulla scuola ma deve dipendere dal grado di RT in ogni regione”. Questa, a quanto si apprende, la linea tenuta dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, durante il vertice tenuto stamattina con le regioni. Leggi su dire (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – “Non si deve prendere una decisione univoca sulla scuola ma deve dipendere dal grado di RT in ogni regione”. Questa, a quanto si apprende, la linea tenuta dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, durante il vertice tenuto stamattina con le regioni.

