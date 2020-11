Al San Pio aumentano i contagi e chiude il pronto soccorso: ospiterà pazienti Covid (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – aumentano i casi Covid nel Sannio con inevitabili ripercussioni sulle attività del San Pio. Il pronto soccorso dell’ospedale chiude le porte a tutti i pazienti con patologie diverse dal Covid-19, che potrebbero essere dunque dirottati nell’altro nosocomio cittadino, il Fatebenefratelli del Rione Ferrovia. L’area di primo soccorso del San Pio, infatti, sarà infatti dedicata a pazienti Covid proprio in considerazione dell’incremento di contagi registrato negli ultimi giorni. Il tutto è confermato dalla comunicazione inviata alla centrale del 118 dai vertici di Medicina d’urgenza del San ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –i casinel Sannio con inevitabili ripercussioni sulle attività del San Pio. Ildell’ospedalele porte a tutti icon patologie diverse dal-19, che potrebbero essere dunque dirottati nell’altro nosocomio cittadino, il Fatebenefratelli del Rione Ferrovia. L’area di primodel San Pio, infatti, sarà infatti dedicata aproprio in considerazione dell’incremento diregistrato negli ultimi giorni. Il tutto è confermato dalla comunicazione inviata alla centrale del 118 dai vertici di Medicina d’urgenza del San ...

