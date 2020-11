Agro nocerino: boom ad Angri, bimba guarisce a Roccapiemonte (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPurtroppo è in netta tendenza con l’indice nazionale il trend di casi nell’Agro nocerino sarnese che anche ieri sera ha registrato dati in forte aumento. Il boom è ad Angri dove si sono rilevati 45 nuovi casi positivi al covid, di cui 44 asintomatici e 1 sintomatico. Di contro, altri 11 residenti sono stati dichiarati guariti. Diventano quindi 130 i cittadini angresi contagiati. A Scafati dove sono 19 i nuovi positivi tutti domiciliati si continua a non avere i dati sui guariti. Per questo motivo il sindaco Cristoforo Salvati ha chiesto chiarimenti al dipartimento di prevenzione dell’ Asl. Numeri in crescita anche a Pagani dove la quota dei contagiati raggiunge i 220 casi grazie a 18 persone positive al Covid-19 a domicilio. A ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPurtroppo è in netta tendenza con l’indice nazionale il trend di casi nell’sarnese che anche ieri sera ha registrato dati in forte aumento. Ilè addove si sono rilevati 45 nuovi casi positivi al covid, di cui 44 asintomatici e 1 sintomatico. Di contro, altri 11 residenti sono stati dichiarati guariti. Diventano quindi 130 i cittadini angresi contagiati. A Scafati dove sono 19 i nuovi positivi tutti domiciliati si continua a non avere i dati sui guariti. Per questo motivo il sindaco Cristoforo Salvati ha chiesto chiarimenti al dipartimento di prevenzione dell’ Asl. Numeri in crescita anche a Pagani dove la quota dei contagiati raggiunge i 220 casi grazie a 18 persone positive al Covid-19 a domicilio. A ...

odierna_aniello : @Madonna Madonna, facciamo un spaghetto al pomodorino olive nere cipollina agro nocerino, un Buon piccante e buona… - HariSel95300131 : @dottorpax Si, ma con i pomodori dell'agro Nolano-Nocerino, sotto il Vesuvio...terra piena di lava che gli dà quel… - infoitinterno : Covid vola nel salernitano: criticità nell'agro nocerino, Cava, Valle Irno e Vietri - salernonotizie : Covid in incremento nel salernitano: criticità nell’agro nocerino, Cava, Valle dell’Irno e Vietri - AmnestyGr261 : Manca poco! Alle ore 19 di questo venerdì ci vediamo su Google Meet per scoprire nuovi modi di attivarsi per i diri… -

