Usa: polizia spara e uccide un afroamericano 21enne, proteste (Di sabato 31 ottobre 2020) I poliziotti dello stato di Washington hanno sparato e ucciso un giovane afroamericano di 21 anni, ex giocatore di football, durante un'operazione anti-droga. Lo riferiscono i media americani. Il fatto è avvenuto giovedì scorso nel comune di Vancouver, ma la dinamica sulla sparatoria è poco chiara. In una conferenza stampa, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

