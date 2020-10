Un’altra conduttrice Mediaset positiva al CoronaVirus: “Non potrò essere in studio” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il CoronaVirus sta galoppando a vista d’occhio ed ha colpito anche numerosi volti del piccolo schermo, da Gerry Scotti a Carlo Conti (che ieri sera ha condotto da casa sua Tale e Quale Show da casa sua), fino a Piero Chiambretti, Valentino Picone e Paola Perego. Ultima, in ordine cronologico, Giorgia Rossi, volto di Pressing di Italia 1. “Ciao a tutti” – ha scritto su Twitter – “Purtroppo è toccato anche a me: sono positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti”. Anche lei quindi, come tutti gli altri suoi colleghi (ad eccezione di Chiambretti), non ha necessitato di un ricovero ospedaliero e ... Leggi su biccy (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilsta galoppando a vista d’occhio ed ha colpito anche numerosi volti del piccolo schermo, da Gerry Scotti a Carlo Conti (che ieri sera ha condotto da casa sua Tale e Quale Show da casa sua), fino a Piero Chiambretti, Valentino Picone e Paola Perego. Ultima, in ordine cronologico, Giorgia Rossi, volto di Pressing di Italia 1. “Ciao a tutti” – ha scritto su Twitter – “Purtroppo è toccato anche a me: sonoal Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di. Mi raccomando state attenti”. Anche lei quindi, come tutti gli altri suoi colleghi (ad eccezione di Chiambretti), non ha necessitato di un ricovero ospedaliero e ...

