Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Boogie – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

(Di sabato 31 ottobre 2020)sono i primi a scendere in pista nella settima puntata dicon le. La scorsa settimana, il concorrente è riuscito a collezionare punteggi importanti. “Sei il più bravo concorrente di quest’edizione”, ha detto infatti Selvaggia Lucarelli.non ha mai investito molto nel settore della danza, mentre fin da bambino ha puntato tutto sulle imitazioni. Il suo primo pigmalione, don Giorgio, si era accorto di queste sue abilità. Il suo arrivo all’Accademia d’arte drammatica invece è legato all’interpretazione di A Silvia in tutti i dialetti italiani. La prova speciale di...

arual812 : RT @ZeusMega: Tullio Solenghi classe ed eleganza!! Strepitoso stasera???? #BallandoConLeStelle - IlariaFedriga : RT @ZeusMega: Tullio Solenghi classe ed eleganza!! Strepitoso stasera???? #BallandoConLeStelle - ZeusMega : Tullio Solenghi classe ed eleganza!! Strepitoso stasera???? #BallandoConLeStelle - marzo7paolo : RT @Ginko_21: Tullio Solenghi è un bravo performer anche nel ballo e soprattutto è un gran signore, cosa che sapevamo ma che è sempre bene… - ddisgustata : RT @FrancescoLibe: Il 6 di Mariotto alla performance di Tullio Solenghi è la testimonianza che svolge questo ruolo con poca serietà e non c… -

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova protagoniste a Ballando con le Stelle 2020: per molti tra i papabili vincitori di questa edizione ma Guillermo Mariotto..E' una delle rivelazioni dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Tullio Solenghi, 72 anni, ha raccontato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che all'inizio non era così convinto di ...