Supermercati | la brutta notizia poco fa | firmata l’ordinanza

Leggi su howtodofor

(Di sabato 31 ottobre 2020) Entreranno in vigore a partire da domani, sabato 31 ottobre, le nuove disposizioni relative alla sicurezza e ingressi negli esercizi commerciali disposte dal presidente della regione Eugenio Giani con un'apposita ordinanza. "Se vogliamo evitare l'aumento dei casi - le sue parole - occorre osservare le misure per contenere il più possibile il contagio; tra queste evitare gli assembramenti nei centri commerciali, un fenomeno che si registra particolarmente nei fine settimana". Per questo motivo sarà permesso a un solo componente del nucleo familiare di andare a fare la spesa negli esercizi a prevalenza alimentare i quali dovranno apporre all'ingresso un cartello con il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente all'interno. Nuova ordinanza della Toscana, ecco le misure ...