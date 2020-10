Spezia-Juventus, Pirlo: “Ronaldo ok, ma non partirà dal 1°. Critiche? Non si può essere al 100%, le pressioni…” (Di sabato 31 ottobre 2020) Giornata di vigilia per la Juventus.Archiviato il ko in Champions contro il Barcellona, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per rituffarsi nel campionato di Serie A. Ad attendere la Juventus, questa volta, ci sarà lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una sfida analizzata a poco più di ventiquattro ore dal fischio di inizio dal tecnico della "Vecchia Signora", Andrea Pirlo, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.“Con Ronaldo tutto bene, anche il secondo tampone ha dato esito negativo – spiega l'allenatore bianconero -. Questa mattina si è allenato individualmente, sta bene e ha voglia di rimettersi con i compagni. Partirà con la squadra ma non sarà tra i titolari: si è allenato a casa e non sul campo, è già importante averlo con ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Giornata di vigilia per la.Archiviato il ko in Champions contro il Barcellona, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per rituffarsi nel campionato di Serie A. Ad attendere la, questa volta, ci sarà lodi Vincenzo Italiano. Una sfida analizzata a poco più di ventiquattro ore dal fischio di inizio dal tecnico della "Vecchia Signora", Andrea, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.“Con Ronaldo tutto bene, anche il secondo tampone ha dato esito negativo – spiega l'allenatore bianconero -. Questa mattina si è allenato individualmente, sta bene e ha voglia di rimettersi con i compagni. Partirà con la squadra ma non sarà tra i titolari: si è allenato a casa e non sul campo, è già importante averlo con ...

