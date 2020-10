Sicurezza: assessore De Corato, ‘da Regione Lombardia 6,4 mln per attrezzature antidroga' (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "L'intervento appena portato a termine dalla squadra mobile, così come quello condotta nei giorni scorsi dalla polizia locale di Pioltello e Rodano, va nella direzione giusta: intercettare il traffico di stupefacenti che si riversano su Milano e su tutta la Lombardia alimentando il mercato della morte". Lo ha detto Riccardo De Corato, assessore della Regione Lombardia alla Sicurezza. "Complimenti alla polizia di Stato - ha aggiunto - per i sette arresti per spaccio di droga effettuati in una settimana, con il sequestro di mezzo chilo di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti". De Corato ha sottolineato che “è importante incentivare la sinergia tra polizia di Stato e corpi di polizia locale, perché insieme ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "L'intervento appena portato a termine dalla squadra mobile, così come quello condotta nei giorni scorsi dalla polizia locale di Pioltello e Rodano, va nella direzione giusta: intercettare il traffico di stupefacenti che si riversano su Milano e su tutta laalimentando il mercato della morte". Lo ha detto Riccardo Dedellaalla. "Complimenti alla polizia di Stato - ha aggiunto - per i sette arresti per spaccio di droga effettuati in una settimana, con il sequestro di mezzo chilo di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti". Deha sottolineato che “è importante incentivare la sinergia tra polizia di Stato e corpi di polizia locale, perché insieme ...

