Serie A Tim sesta giornata non arriva ancora la prima vittoria dei pitagorici contro una delude l’Atalanta

(Di sabato 31 ottobre 2020) Crotone 1 Atalanta 2 Marcatori: Muriel 26°, 37°, Simy 38° Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Luperto, Pereira (Rispoli), Zanellato (Silicardi), Benali, Vulic, Reca, Messias, Simy. All. Stroppa Atalanta (3-4-1-2): Sportiello,Toloi, Romero (Palomino), Djimsiti, Hateboer (Sutalo), Pasalic, Freuler, Mojica, Gomez (Ilicic), Halinovskyi (Pessina), Muriel (Zapata). All. Gasperini Arbitro: Federico Dionisi dell’Aquila Assistenti: Di Vuolo – Fiore Quarto giudice bordo campo: Valerio Marini di Roma Addetti VAR: Di Paolo – Fiorito Ammoniti: Marrone, Toloi, Stroppa, Angoli: 4 a 2 per l’Atalanta Recupero: 1 e 4 minuti Calcio d’inizio a favore del Crotone con Simy. Buon Crotone nelle manovre a centrocampo. Ma è un capovolgimento di fronte in pochi minuti. Dal ...

Il match tra Inter e Parma è l’anticipo della sesta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Dopo il pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, al termine ...Crotone volenteroso ma poco concreto per una formazione che dovrebbe competere nella massima serie con l’obiettivo della salvezza. Il merito del Crotone, nell’attuale campionato, essere andato in gol ...