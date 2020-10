Ricciardo-Mediagol | “Palermo nel cuore | tutto sul mio addio Io bomber da Serie D? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di sabato 31 ottobre 2020) tps titleL'intervista/tps titlePredatore implacabile nei sedici metri, attaccante rapace ed estremamente prolifico in perenne simbiosi con il gol.Giovanni, classe 1986, ha spesso tolto le castagne dal fuoco ai suoi allenatori, gonfiando con sistematica puntualità le reti avversarie nel ginepraio del dilettantismo. Due promozioni consecutive con le maglie di Cesena e Palermo, ben venti reti in romagna, nove fino alla sosta forzata causa Covid-19 con la compagine rosanero guidata da Rosario Pergolizzi. Attaccante concreto, pragmatico, che non ruba l'occhio ma griffa i tabellini e sposta spesso gli equilibri con gol pesanti. Una parabola professionale anomala, nonostante ilnativo di Messina abbia spesso recitato un ruolo da protagonista nelle realtà in cui ha giocato.Intervistato in esclusiva dalla redazione di ...