Nuovo dpcm in arrivo: Sarà più restrittivo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo al lavoro per un Nuovo dpcm, Luigi Di Maio assicura: “Sarà più restrittivo”. E sul Mes: “Bilancio dello Stato non è in emergenza”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio conferma i lavori in corso per un Nuovo dpcm che sarà più restrittivo di quello adottato lo scorso 24 ottobre. Coronavirus, Di Maio: Riunioni incessanti per Nuovo dpcm che sarà sicuramente più restrittivo “Sicuramente sono ore di riflessione europea: Belgio e Francia e altri Paesi hanno dichiarato un lockdown. Rispetto a questa curva l’Italia non è nella parte alta dei contagi: non dobbiamo stare tranquilli ma dobbiamo capire se anticipare mosse per evitare ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo al lavoro per un, Luigi Di Maio assicura: “Sarà più”. E sul Mes: “Bilancio dello Stato non è in emergenza”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio conferma i lavori in corso per unche sarà piùdi quello adottato lo scorso 24 ottobre. Coronavirus, Di Maio: Riunioni incessanti perche sarà sicuramente più“Sicuramente sono ore di riflessione europea: Belgio e Francia e altri Paesi hanno dichiarato un lockdown. Rispetto a questa curva l’Italia non è nella parte alta dei contagi: non dobbiamo stare tranquilli ma dobbiamo capire se anticipare mosse per evitare ...

