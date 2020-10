È morto Sean Connery | attore anti-Hollywood | maschio d' altri tempi

Leggi su panorama

(Di sabato 31 ottobre 2020) «Sono sempre puntuale. Se ritardo; perché sono», dicevacon quell'elegante disinvoltura che aveva sempre addosso, nei panni del ladro di opere d'arte Robert «Mac» MacDougal in Entrapment (1999), uno degli ultimi film a cui ha preso parte. Oggi se n'; andato, dopo aver compiuto 90 anni, puntualmente, il 25 agosto scorso.Smoking addosso, al volante di una Aston Martin, sigaretta in mano, «Vodka Martini agitato, non mescolato»: c'; poco da dire, «Bond, James Bond»; sempre stato e sempre sarà lui, «», più di ogni altroche l'ha succeduto. Forse ...