Marotta | “Il VAR ha un vuoto normativo Oggi rigore solare non dato a noi”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 31 ottobre 2020) Intervistato da Sky Sport dopo il 2-2 con il Parma, l’ad dell’Inter, Giuseppe, si è lamentato dell’arbitraggio, parlando di unnone di altri errori in queste 6 giornate. Queste le sue parole: “E’ doveroso da parte mia intervenire alcune volte per intervenire negli errori arbitrali. Non è giusto assistere a troppi giudizi sbagliati.c’era unin nostro favore clamoroso non assegnato e il Var non intervenuto. La nostra prestazione non è stata delle migliori, ma le considerazioni le farà Conte, ma io ho dovuto parlare di queste situazioni arbitrali. Io, come tutto il mondo del calcio, sono favorevole alla tecnologia. Sono qui per denunciare di unformativo che in questo momento ha il ...