Luci d'Artista a Pasqua, si può fare (Di sabato 31 ottobre 2020) di Erika Noschese Un'idea intelligente che potrebbe essere messa in atto. Così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli commenta la richiesta di otto albergatori salernitani e vari commercianti che hanno chiesto di posticipare le Luci d'Artista al periodo di Pasqua. "Si stava discutendo anche in maggioranza di questo aspetto. Credo sia una cosa intelligente da promuovere e proporre", ha infatti dichiarato il primo cittadino, sottolineando però la necessità di verificare un'eventuale disponibilità dei fondi. L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi

