Lombardia, accessi Covid ai Pronto soccorso vicini ai livelli della prima ondata (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ottobre 2020 - Non sono confortanti, a Milano , i numeri di accessi ai Pronto soccorso e dei soccorsi delle ambulanze per casi respiratori o infettivi , che proseguono la loro i mpennata ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ottobre 2020 - Non sono confortanti, a Milano , i numeri diaie dei soccorsi delle ambulanze per casi respiratori o infettivi , che proseguono la loro i mpennata ...

ccuppi : RT @qn_giorno: #Lombardia , accessi #COVID ai Pronto soccorso vicini ai livelli della prima ondata - qn_giorno : #Lombardia , accessi #COVID ai Pronto soccorso vicini ai livelli della prima ondata - mbx1900 : @cassiamancini Perché non sarebbe praticamente possibile controllare gli accessi alle città. Ma con 8000 casi in Lo… - tombac77 : @VaeVictis Il problema non è tanto il tot a fine anno, quanto la rapidità di crescita dei numeri, con migliaia di a… - Agenzia_Dire : #Fontana cerca di tranquillizzare, anche rispetto ai numeri in #Lombardia. -