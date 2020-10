LIVE Sonego-Evans 6-3 5-4, Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro serve per andare in finale (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sonego, Evans viene ancora a chiudere con la volée alta di dritto, ma sarà l’azzurro a servire per il match. 40-30 Ancora a rete Evans, corre ovunque Sonego, ma sull’ultima volée di rovescio non può arrivare. 30-30 Si ferma sul nastro il dritto di Sonego. 15-30 ROVESCIO VINCENTE LUNGOLINEA DI Sonego! 15-15 Rovescio di Evans che non rimane in campo di poco. 15-0 Di nuovo a rete Evans, protegge tutto con le volée di dritto. 5-3 Sonego, gran prima e si tira fuori dai guai in un game complicato! Vantaggio Sonego, cerca la risposta vincente incrociata di dritto Evans, ma la ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4viene ancora a chiudere con la volée alta di dritto, ma sarà l’azzurro a servire per il match. 40-30 Ancora a rete, corre ovunque, ma sull’ultima volée di rovescio non può arrivare. 30-30 Si ferma sul nastro il dritto di. 15-30 ROVESCIO VINCENTE LUNGOLINEA DI! 15-15 Rovescio diche non rimane in campo di poco. 15-0 Di nuovo a rete, protegge tutto con le volée di dritto. 5-3, gran prima e si tira fuori dai guai in un game complicato! Vantaggio, cerca la risposta vincente incrociata di dritto, ma la ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATP #Vienna #Sonego in finale! #Evans battuto 6-3 6-4! Domani la finale con #Rublev! #live - zazoomblog : LIVE Sonego-Evans 6-3 4-3 Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro sempre con un break di vantaggio -… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Evans 6-3 2-1 Atp 500 Vienna 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Evans #Vienna #2020: - zazoomblog : LIVE Sonego-Evans 6-3 Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro si prende il primo set - #Sonego-Evans… - zazoomblog : LIVE Sonego-Evans 6-3 2-1 Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tre break in tre game nel secondo set - #Sonego-E… -