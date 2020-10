Lione, prete ortodosso ucciso per colpi di arma da fuoco: l’aggressore è in fuga (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel centro di Lione un prete ortodosso, ferito all’addome da due spari, è morto. L’aggressore è in fuga. L’episodio è avvenuto nel settimo arrondissement della città francese, vicino alla chiesa greco ortodossa di rue Saint-Lazare, mentre il sacerdote stava chiudendo la chiesa. La polizia ha predisposto un perimetro di sicurezza e sul posto adesso ci sono ambulanze e veicoli dei pompieri. Stando alle informazioni divulgate dal quotidiano Lionese Le Progrès, la vittima era cosciente nel momento in cui entrava nell’ambulanza e ha detto ai soccorritori di non conoscere la persona che l’ha aggredito. Alcuni testimoni sul posto hanno affermato di aver udito due colpi di arma da fuoco. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel centro diun, ferito all’addome da due spari, è morto. L’aggressore è in. L’episodio è avvenuto nel settimo arrondissement della città francese, vicino alla chiesa greco ortodossa di rue Saint-Lazare, mentre il sacerdote stava chiudendo la chiesa. La polizia ha predisposto un perimetro di sicurezza e sul posto adesso ci sono ambulanze e veicoli dei pompieri. Stando alle informazioni divulgate dal quotidianose Le Progrès, la vittima era cosciente nel momento in cui entrava nell’ambulanza e ha detto ai soccorritori di non conoscere la persona che l’ha aggredito. Alcuni testimoni sul posto hanno affermato di aver udito duedida. Secondo ...

