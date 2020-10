Io ti salverò | nell’impero della mente con Alfred Hitchcock

Leggi su movieplayer

(Di sabato 31 ottobre 2020) Nel 1945, con Io ti salverò,sublimava la passione hollywoodiana per la psicanalisi in un affascinante giallo con Ingrid Bergman e Gregory Peck. Nel dialogo fra la dottoressa Constance Petersen e il suo nuovo collega, il sedicente Anthony Edwardes, all'inizio del loro idillio romantico, vengono citati i due elementi al cuore di Io ti salverò: la passione amorosa, motore delle azioni di innumerevoli protagonistiiani (e in particolare delle sue volitive eroine), e l'indagine psicanalitica, legata alla professione dei due personaggi. Ma la psicanalisi, come anticipato dalla scritta che apre il film, fungerà anche da strumento narrativo: il veicolo in grado di condurre alla verità in questa peculiare detection, facendo luce nel labirintodi ...