Hitchcock e Truffaut, l’horror macchiato di giallo (Di sabato 31 ottobre 2020) Hitchcock-Truffaut, copertina libro – Foto da AmazonQuando il regista e attore francese, Francois Truffaut decise di intervistare il suo preferito, Alfred Hitchcock, fu per vendetta. Contro gli americani, amareggiato da un viaggio negli States nel 1962, in cui lo deridevano per quel profondo amore, venerazione, per il maestro del brivido, Hitchcock. Tornò nuovamente critico cinematografico, un passato recente per Truffaut, che aveva ancora molta voglia di convincere, e di influenzare i suoi lettori con la scrittura. Nacque così un saggio di arte, “Il cinema secondo Hitchcock“. Segnato da un’infanzia travagliata, Truffaut scopre uno sfogo nella passione per il cinema. E, trovò l’ispirazione per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020), copertina libro – Foto da AmazonQuando il regista e attore francese, Francoisdecise di intervistare il suo preferito, Alfred, fu per vendetta. Contro gli americani, amareggiato da un viaggio negli States nel 1962, in cui lo deridevano per quel profondo amore, venerazione, per il maestro del brivido,. Tornò nuovamente critico cinematografico, un passato recente per, che aveva ancora molta voglia di convincere, e di influenzare i suoi lettori con la scrittura. Nacque così un saggio di arte, “Il cinema secondo“. Segnato da un’infanzia travagliata,scopre uno sfogo nella passione per il cinema. E, trovò l’ispirazione per ...

Un libro, divenuto film, che cambierà la vostra concezione del cinema. Hitchcock eTruffaut, insieme, giallo e horror per professionisti ...

