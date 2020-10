Gran Bretagna in lockdown, ma lo sport non si ferma: si giocheranno le Atp Finals (Di sabato 31 ottobre 2020) “Sarà consentito recarsi sul posto di lavoro, ciò include anche lo sport d’élite che si svolge a porte chiuse“. Questa è la precisazione di Oliver Dowden, ministro della Cultura britannico, divulgata su Twitter e inerente al nuovo provvedimento ordinato da Boris Johnson, riguardante un lockdown generalizzato in Gran Bretagna. Lo sport andrà professionistico non si fermerà, dunque Premier League ed eventi di ippica e rugby, tra gli altri, sono al sicuro. Si svolgeranno anche le Atp Finals di Londra 2020, sebbene resti da considerare quanti e quali giocatori vorranno presiedere all’evento in tali condizioni sanitarie, talmente critiche da costringere gli enti governativi britannici a comandare un lockdown ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “Sarà consentito recarsi sul posto di lavoro, ciò include anche lod’élite che si svolge a porte chiuse“. Questa è la precisazione di Oliver Dowden, ministro della Cultura britannico, divulgata su Twitter e inerente al nuovo provvedimento ordinato da Boris Johnson, riguardante ungeneralizzato in. Loandrà professionistico non si fermerà, dunque Premier League ed eventi di ippica e rugby, tra gli altri, sono al sicuro. Si svolgeranno anche le Atpdi Londra 2020, sebbene resti da considerare quanti e quali giocatori vorranno presiedere all’evento in tali condizioni sanitarie, talmente critiche da costringere gli enti governativi britannici a comandare un...

Corriere : ?? Boris Johnson ha annunciato un secondo lockdown nazionale - petergomezblog : La Gran Bretagna torna al #lockdown nazionale. Chiusure fino al 2 dicembre, aperte scuole, supermercati e farmacie.… - Corriere : Lockdown in Gran Bretagna, l’annuncio di Boris Johnson: chiusure per Covid fino al 2 dicembre - lucainge_tweet : Da lunedì Lockdown in Gran Bretagna Tutta Europa nella morsa del covid - infoitinterno : Boris Johnson fa marcia indietro. La Gran Bretagna in lockdown -