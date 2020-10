Covid, Lamorgese: “Negli scontri in piazza non c’è una regia unica” (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA – Nelle manifestazioni di piazza di questi giorni “non c’e’ una regia unica, non ci sono evidenze di una strategia unica su tutto il territorio nazionale”. Cosi’ la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al festival de Il Foglio. Leggi su dire (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA – Nelle manifestazioni di piazza di questi giorni “non c’e’ una regia unica, non ci sono evidenze di una strategia unica su tutto il territorio nazionale”. Cosi’ la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al festival de Il Foglio.

MediasetTgcom24 : Covid, Lamorgese: 'Lockdown estrema ratio, aspettiamo ancora' #lockdown - FratellidItalia : Il ministro dell'Interno Lamorgese sostiene che gli immigrati illegali non portano il #COVID. Arrivano stipati sui… - Agenzia_Ansa : #Covid: idranti e cariche a Roma. Domani Lamorgese riunisce il Comitato di Sicurezza e riferisce al Senato #ANSA - Agenzia_Dire : #Covid, #Lamorgese: “Negli #scontri in piazza non c’è una regia unica”. - sudreporter : #scontri di piazza, massima attenzione del ministro #Lamorgese: '#lockdown extrema ratio' -