Coronavirus, Conte apre sul Dpcm: «Stiamo valutando». E Di Maio si sbilancia: «Presto nuove restrizioni» (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo italiano rincorre il virus. Il premier Giuseppe Conte, intervistato durante il Festival del quotidiano Il Foglio, dal direttore Claudio Cerasa, ha parlato dei progressi del vaccino e dello scenario dei contagi da Coronavirus in Italia. Sfumando leggermente la previsione che l’aveva fatto finire sotto accusa: «Confidiamo nel vaccino già a dicembre. Ma per gli effetti bisognerà aspettare fino a primavera», ha detto. A proposito dei numeri crescenti, Conte ha rivendicato i 3 Dpcm succedutisi in tempi molto ristetti – e che hanno seguito l’impennata dei contagi-, e ha anzi affermato che il governo ha in cantiere un altro intervento: «Dopo l’aggiornamento dell’Iss Stiamo lavorando per capire se è necessario intervenire ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo italiano rincorre il virus. Il premier Giuseppe, intervistato durante il Festival del quotidiano Il Foglio, dal direttore Claudio Cerasa, ha parlato dei progressi del vaccino e dello scenario dei contagi dain Italia. Sfumando leggermente la previsione che l’aveva fatto finire sotto accusa: «Confidiamo nel vaccino già a dicembre. Ma per gli effetti bisognerà aspettare fino a primavera», ha detto. A proposito dei numeri crescenti,ha rivendicato i 3succedutisi in tempi molto ristetti – e che hanno seguito l’impennata dei contagi-, e ha anzi affermato che il governo ha in cantiere un altro intervento: «Dopo l’aggiornamento dell’Isslavorando per capire se è necessario intervenire ...

