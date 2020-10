"Virus nato in laboratorio a Wuhan? Perché qualche dubbio viene". Del Debbio, bomba in diretta | Video (Di venerdì 30 ottobre 2020) "A un certo punto sono andato a rivedere questa cosa qui". Paolo Del Debbio, a Dritto e rovescio, si interroga sulle origini del coronaVirus e le colpe, vere o presunte, della Cina su quanto accaduto a Wuhan a inizio 2020. "Il presidente americano Donald Trump ha chiesto all'Oms di indagare. Il Virus è nato sì o no in laboratorio? Ma la commissione dell'Organizzazione mondiale della Sanità non si è mai riunita, e qualche dubbio così viene". "Il Virus è nato lì, ora hanno il vaccino e sono quelli che a livello economico si sviluppano di più - commenta Del Debbio -. Non è detto che uno più uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) "A un certo punto sono andato a rivedere questa cosa qui". Paolo Del, a Dritto e rovescio, si interroga sulle origini del coronae le colpe, vere o presunte, della Cina su quanto accaduto aa inizio 2020. "Il presidente americano Donald Trump ha chiesto all'Oms di indagare. Ilsì o no in? Ma la commissione dell'Organizzazione mondiale della Sanità non si è mai riunita, ecosì". "Illì, ora hanno il vaccino e sono quelli che a livello economico si sviluppano di più - commenta Del-. Non è detto che uno più uno ...

laRoyalBlood_ : RT @Sonnyb0y10: Fa pensare che l'unica nazione con il Pil in positivo sia quella dove è nato il virus #leiene - Sonnyb0y10 : Fa pensare che l'unica nazione con il Pil in positivo sia quella dove è nato il virus #leiene - luigimilani : Polemiche sterili, mentre il #virus dilaga #Zaia #Crisanti - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Non è complottismo, ma dati di fatto. Il virus è nato in Cina e il governo cinese è stato zitto per ben 4 mesi. ASCOLTA… - severino_nappi : Non è complottismo, ma dati di fatto. Il virus è nato in Cina e il governo cinese è stato zitto per ben 4 mesi. ASC… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus nato Le chiusure dopo le 18? Il virus è nato dal pippistrello. L'ironia della rete Affaritaliani.it Paolo Del Debbio, a Dritto e rovescio processo alla Cina: "Virus nato in laboratorio a Wuhan, perché qualche dubbio viene"

"Il presidente americano Donald Trump ha chiesto all'Oms di indagare. Il virus è nato sì o no in laboratorio? Ma la commissione dell'Organizzazione mondiale della Sanità non si è mai riunita, e ...

Come si manifesta il virus da SARS-CoV-2 nei più piccoli?

Le evidenze affermano che i neonati sono meno colpiti dal virus del Covid-19, ma i contagi continuano ad aumentare: quali sono i sintomi?

"Il presidente americano Donald Trump ha chiesto all'Oms di indagare. Il virus è nato sì o no in laboratorio? Ma la commissione dell'Organizzazione mondiale della Sanità non si è mai riunita, e ...Le evidenze affermano che i neonati sono meno colpiti dal virus del Covid-19, ma i contagi continuano ad aumentare: quali sono i sintomi?