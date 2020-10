VIDEO Vuelta a España 2020, highlights decima tappa: rasoiata vincente di Primoz Roglic (Di venerdì 30 ottobre 2020) Richard Carapaz ha perso la sua maglia rossa al termine della decima tappa della Vuelta a España 2020. Si è trattato della decima frazione in linea, vinta dallo sloveno Primoz Roglic. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della decima tappa della Vuelta a España 2020. VIDEO highlights decima tappa Vuelta A ESPANA 2020 Etapa 10 – Stage 10 #LaVuelta20 Vive el último kilómetro de la tercera victoria de @rogla gracias a @CarrefourES Live the last km. of Primož Roglič's 3rd victory of this ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Richard Carapaz ha perso la sua maglia rossa al termine delladellaa España. Si è trattato dellafrazione in linea, vinta dallo sloveno. Di seguito ilcon glie la sintesi delladellaa EspañaA ESPANAEtapa 10 – Stage 10 #La20 Vive el último kilómetro de la tercera victoria de @rogla gracias a @CarrefourES Live the last km. of Primož Roglič's 3rd victory of this ...

Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Sam #Bennett declassato per una testata nella tappa della Vuelta: le immagini sono chiare... ????????? #LaVuelta20 #Eurospo… - Eurosport_IT : Sam #Bennett declassato per una testata nella tappa della Vuelta: le immagini sono chiare... ????????? #LaVuelta20… - Eurosport_IT : Sam Bennet vince la 9a tappa della Vuelta...anzi no! ?? La giuria al VAR assegna la vittoria a Pascal Ackermann ??… - Eurosport_IT : Sam Bennet vince la volata ma la giuria cambia il verdetto! ???????????????? #EurosportCICLISMO ??? Rivivi l'arrivo ad… - pinobici : L'importanza del casco in bici. -