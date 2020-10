The Rookie 2 su Rai2 getta Nolan in un caso di sicurezza nazionale, trame 30 ottobre e 6 novembre (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continua l’appuntamento con The Rookie 2 su Rai2, la serie crime con protagonista Nathan Fillion di Castle. Stasera, venerdì 30 ottobre, andrà in onda un nuovo episodio in chiaro e in prima assoluta. Lo show è stato rinnovato per una terza stagione lo scorso maggio, ma la ABC (dove viene trasmesso negli USA) non ha ancora confermato una data d’uscita. Le riprese sono infatti ancora in corso, ma stanno subendo diversi stop a causa di almeno cinque casi positivi di Covid-19 tra i membri della troupe. Lo stesso attore protagonista, Nathan Fillion, ha annunciato ai suoi fan di essere in auto isolamento e in attesa dei risultati del tampone. In questa situazione di incertezza, è impossibile prevedere quando The Rookie 3 andrà in onda negli Stati Uniti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continua l’appuntamento con The2 su, la serie crime con protagonista Nathan Fillion di Castle. Stasera, venerdì 30, andrà in onda un nuovo episodio in chiaro e in prima assoluta. Lo show è stato rinnovato per una terza stagione lo scorso maggio, ma la ABC (dove viene trasmesso negli USA) non ha ancora confermato una data d’uscita. Le riprese sono infatti ancora in corso, ma stanno subendo diversi stop a causa di almeno cinque casi positivi di Covid-19 tra i membri della troupe. Lo stesso attore protagonista, Nathan Fillion, ha annunciato ai suoi fan di essere in auto isolamento e in attesa dei risultati del tampone. In questa situazione di incertezza, è impossibile prevedere quando The3 andrà in onda negli Stati Uniti ...

puntenkg : RT @retrofuturjsm: Buongiorno eccoci qua ROOKIE OF THE YEAR #MAMAVOTE @5ecretNumber #SECRET_NUMBER #SECRETNUMBER_BestNewFemaleArtist #MnetA… - zazoomblog : NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 30 ottobre su Rai 2 - #Rookie #puntate #venerdì #ottobre… - zazoomblog : NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 30 ottobre su Rai 2 - #Rookie #puntate #venerdì #ottobre - brejolindo : Marquei como visto The Rookie - 2x10 - The Dark Side - Notiziedi_it : The Rookie 3 a rischio? Almeno cinque casi positivi di Covid nella troupe -

Ultime Notizie dalla rete : The Rookie NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 30 ottobre su Rai 2 Dituttounpop NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 30 ottobre su Rai 2

NCIS e The Rookie le anticipazioni degli episodi in onda stasera su Rai 2 venerdì 30 ottobre, trama, cast della serie dove vedere ...

The Rookie 3 a rischio? Almeno cinque casi positivi di Covid nella troupe

Il set di The Rookie 3 rischia di chiudere di nuovo a causa del Covid. Le riprese e la conseguente messa in onda della terza stagione, confermata lo scorso maggio, sono slittate in autunno, permettend ...

NCIS e The Rookie le anticipazioni degli episodi in onda stasera su Rai 2 venerdì 30 ottobre, trama, cast della serie dove vedere ...Il set di The Rookie 3 rischia di chiudere di nuovo a causa del Covid. Le riprese e la conseguente messa in onda della terza stagione, confermata lo scorso maggio, sono slittate in autunno, permettend ...