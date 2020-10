Strage in Francia | Chi è il killer di Nizza?

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilche ha compiuto lauccidendo tre persone, un uomo di 50 anni e due donne di 44 e 70, quest’ultima decapitata nella cattedrale di Notre Dame, non era mai stato stato segnalato dalle autorità. L’assassino Brahim Aouissaoui 21enne tunisino, non era stato segnalato dalle autorità di Tunisi né tanto meno era stato segnalato ai servizi di sicurezza dell’intelligence. Il capo francese Jean-Francois Ricard ha detto che le impronte digitali dell’attentatore non risultavano nella banca dati delle forze dell’ordine. Brahim sbarcato clandestinamente Secondo le ultime fonti dal Viminale l’assassino era sbarcato clandestinamente a Lampedusa il 20 settembre. La polizia insieme all’intelligence sta cercando di ricostruire la vicenda e come abbia fatto a ...