Sassuolo, 3 positivi al Covid. Il comunicato del club (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuovi casi positivi in Serie A. Si tratta del Sassuolo che ha comunicato la positività al Covid di tre membri del gruppo squadra. Questo il comunicato del club “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai tamponi effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al Covid-19 nella Prima Squadra: un calciatore e due membri dello staff”. Il Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al Covid-19 nella Prima Squadra: un calciatore e due membri dello staff. Il comunicato ufficiale è su https://t.co/ezEJD78hB2 — U.S. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuovi casiin Serie A. Si tratta delche halatà aldi tre membri del gruppo squadra. Questo ildel“L’U.S.Calcio comunica che dai tamponi effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi dità al-19 nella Prima Squadra: un calciatore e due membri dello staff”. IlCalcio comunica che dai test effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi dità al-19 nella Prima Squadra: un calciatore e due membri dello staff. Ilufficiale è su https://t.co/ezEJD78hB2 — U.S. ...

apetrazzuolo : FIGC - Commissione medica, Prof. Salini: 'Nel nuovo protocollo tamponi rapidi il giorno della gara, positivi nel Sa… - HyboriaLeague : Annullata la conferenza stampa di Gasperirni (c'è un positivo nello staff dell'Atalanta). Tre positivi last minute… - ParmaLiveTweet : Sassuolo, tre nuovi positivi: un giocatore e due membri dello staff - IlmsgitSport : Covid in serie A: il Sassuolo ha positivi un calciatore e due dello staff; l'Atalanta Raimondi dello staff t... - ilmessaggeroit : Covid in serie A: il Sassuolo ha positivi un calciatore e due dello staff; l'Atalanta Raimondi dello staff t... -