Regione “raccomanda” chiusura dei cimiteri | i sindaci | “Resteranno aperti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampagna (Sa)- “Irestano aperti anche l’1 e 2 novembre, nonostante laCampania e l’Unità di Crisi in concerto con l’Anci ne abbiano raccomandato la”. Non usano mezzi termini, alcuni deidella Valle del Sele, Tanagro e Alburni, che sin dalle prime ore di ieri pomeriggio, hanno disposto l’apertura al pubblico, deicittadini in occasione delle festività dell’1 e 2 novembre. Disposizioni che arrivano all’indomani della nota dellache invita invece, i primi cittadini a tenere chiusi i luoghi sacri a seguito dell’aumento dei casi di contagi da covid19 in tutto il territorio campano. Per l’occasione però, molti comuni ...