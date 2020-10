Ravenna Nightmare Film Fest 2020 | un workshop dedicato a David Lynch

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 ottobre 2020) All'imperdibile'Il perturbante nel cinema dial regista di Mulholland Drive, Velluto Blu e Twin Peaks.ha fatto la storia del. L'autore è stato ospite delival nel 2017, anno in cui è venuto aper il Progetto Speciale L'arte del silenzio - Omaggio a. In quell'occasione si è svolto uno straordinario incontro tra gli studenti ed il grande cineasta in cui il Maestro ha approfondito con il pubblico i suoi temi più ...