Numero unico emergenza (112) arriva in Toscana. Dal 1 dicembre a Firenze e Prato (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il servizio, è stato spiegato nel corso di una videoconferenza, tenendo conto del flusso turistico e di lavoro può generare circa 4,5 milioni di utenti al giorno Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il servizio, è stato spiegato nel corso di una videoconferenza, tenendo conto del flusso turistico e di lavoro può generare circa 4,5 milioni di utenti al giorno

leleadani : È unico e sa essere uno dei tanti. Quando il numero uno scende tra il popolo, il popolo ha di nuovo voce. E torna a… - SienaFree : Arriva anche in Toscana il Numero Unico di Emergenza europeo 112, per tutte le chiamate di soccorso - FirenzePost : Numero unico emergenza (112) arriva in Toscana. Dal 1 dicembre a Firenze e Prato - NoiAretini : Arriva anche in Toscana il Numero Unico di Emergenza europeo 112: attivazione dalla provincia di Firenze - FrancescoGhz : @Kottomano @LMtredici Purtroppo è diventato l'unico mezzo per contenere l'onda. Ieri le TI occupate da pazienti cov… -