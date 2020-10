Michele Uomini e Donne | chi è il cavaliere del Trono Over

Leggi su italiasera

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Chi èdeldi? La domanda è ricorrente, almeno per quanto riguarda le. A cui non è passato inosservato l’uomo protagonista della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Ilè entrato nel parterre solo da pochi mesi, ma ha già attirato le attenzioni di diverse dame. In una delle ultime puntatesalirà in passerella per prendere parte alla sfilata del parterre maschile. Alla fine vincerà Gianluca, il tronista, ma ilallo stesso modo risulterà uno dei pià convincenti grazie alla sua sexy esibizione. Scopriamo quindi meglio chi èdie ...