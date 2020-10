Megan Rapinoe punta il dito contro CR7 e Messi | “Dovrebbero fare di più contro il razzismo”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 30 ottobre 2020)ilCristiano Ronaldo e Lionel.La calciatrice americana, vincitrice dell'ultimo premio FIFA The Best, è nota ai più anche per essere una grande attivista e in questo preciso momento sta mandando avanti una campagna elettorale a favore di Joe Biden. La giocatrice dell'OL Reign, attraverso le colonne de L'Equipe, ha parlato così dei due campioni di Juventus e Barcellona."Se decidessero di utilizzare il loro prodigioso livello di popolarità per lottareil razzismo potrebberomoltissimo. Non parlo di indossare una t-shirt con la scritta Black Lives Matter, parlo diqualcosa di più profondo. Mbappé? Spero che ...