Luci spente a via Toledo | la protesta dei commercianti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI negozi di Napoli spengono le. E’ stata l’ultimamessa in campo ieri alle 18 daipartenopei per manifestare il proprio scontento riguardo le misure eccessivamente restrittive imposte dall’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte e dalle ordinanze del presidente della Regione, De Luca. Il luogo scelto è via, una delle strade simbolo della città. Calando idealmente il sipario, ihanno reso l’atmosfera della popolare via cupa e triste, a testimonianza delle difficoltà che vivono idi una città che senza persone per strada non è più se stessa. Senza sostegni economici, continuano a ripetere i, non sarà ...