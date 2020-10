Lovecraft Country | i mostri del grande autore weird diventano una metafora del razzismo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Un gruppo di astronavi sorvola le trincee dei soldati americani in Corea. Da una di queste discende un’extra-terrestre vestita da pin-up, chiaramente un personaggio dei fumetti, che abbraccia un soldato. Pochi secondi e, alle loro spalle appare uno shoggoth, protoplasma mostruoso ricoperto di occhi e tentacoli, pronto a inghiottirli. Inizia così, dentro il sogno del protagonista Atticus Freeman (l’attore Jonathan Majors, già visto in The Last Black Man in San Francisco e in Da 5 Bloods – Come fratelli di Spike Lee) la serie– La terra dei demoni. Ma la realtà, lo vedremo presto, è persino più orribile degli incubi. Siamo nell’America segregazionista degli anni Cinquanta. Atticus, appena rientrato dal fronte, viaggia nella parte posteriore di un autobus – quella ...

