Liverani | “Sulla carta partita proibitiva con l’Inter ma possiamo dire la nostra”

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha presentato la sfida di domani contro l'Inter. Queste le parole del tecnico emiliano rilasciate al sito ufficiale del club: "E' una partita sulla carta proibitiva ma noi crediamo di poter fare una buona gara, di poter creare delle difficoltà all'Inter pur consapevoli che è una squadra forte e che noi rispettiamo. Con umiltà cercheremo di fare la nostra gara, chiedo quello ai ragazzi. Poi vedremo il campo cosa ci dirà". La condizione atletica della squadra com'è?"Credo che, piano piano, stiamo andando per la strada giusta. Non dimentichiamo che, come tutti, non è stato fatto nessun ritiro né una preparazione come quella degli altri anni. Si è giocato quasi subito, ci sono state varie ...

