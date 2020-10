L'immunologa Viola: "Agire subito o a Natale tutti chiusi in casa. La situazione non migliorerà fino a maggio" (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Bisogna individuare subito i comuni più colpiti e metterli in lockdown”: a parlare è l’immunologa Antonella Viola sulle pagine di Repubblica. Secondo la scienziata “basta rincorrere il virus”, altrimenti “a Natale avremo tutta Italia chiusa in casa”. Le chiusure vanno decise laddove gli ospedali sono in crisi, “come Lombardia o Campania. Ma non serve un lockdown generalizzato. Occorre studiare il territorio e chiudere dove il virus circola di più”.A chi le fa notare che i Cdc americani hanno individuato in bar e ristoranti un luogo di rischio, l’immunologa risponde: “Non sappiamo se anche da noi è così e non riesco a capire perché nessuno abbia fornito questi dati, che forse ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Bisogna individuarei comuni più colpiti e metterli in lockdown”: a parlare è l’Antonellasulle pagine di Repubblica. Secondo la scienziata “basta rincorrere il virus”, altrimenti “aavremo tutta Italia chiusa in”. Le chiusure vanno decise laddove gli ospedali sono in crisi, “come Lombardia o Campania. Ma non serve un lockdown generalizzato. Occorre studiare il territorio e chiudere dove il virus circola di più”.A chi le fa notare che i Cdc americani hanno individuato in bar e ristoranti un luogo di rischio, l’risponde: “Non sappiamo se anche da noi è così e non riesco a capire perché nessuno abbia fornito questi dati, che forse ...

repubblica : L’immunologa Antonella Viola: “Non aspettiamo: Lombardia e Campania vanno chiuse” - fanpage : L'immunologa Antonella Viola: 'Subito lockdown in Campania e Lombardia': - repubblica : Oggi su Rep: ?? L’immunologa Antonella Viola: “Non aspettiamo: Lombardia e Campania vanno chiuse” [di Elena Dusi] - granpinoo : RT @HuffPostItalia: L'immunologa Viola: 'Agire subito o a Natale tutti chiusi in casa. La situazione non migliorerà fino a maggio' https://… - Pierlun : RT @HuffPostItalia: L'immunologa Viola: 'Agire subito o a Natale tutti chiusi in casa. La situazione non migliorerà fino a maggio' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : immunologa Viola L'immunologa Viola: "Stagione bianca? Scordiamoci la vacanza sulla neve, troppi rischi" l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige L'immunologa Viola: "Agire subito o a Natale tutti chiusi in casa. La situazione non migliorerà fino a maggio"

“Bisogna individuare subito i comuni più colpiti e metterli in lockdown”: a parlare è l’immunologa Antonella Viola sulle pagine di Repubblica. Secondo la scienziata “basta rincorrere il virus”, ...

“Subito lockdown, altrimenti a Natale chiusi”, l’allarme dell’immunologa

E così anche Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, ai microfoni de “La Repubblica” ha svelato di applicarlo iniziando nelle Regioni più colpite: “Non si può andare avanti con un ...

“Bisogna individuare subito i comuni più colpiti e metterli in lockdown”: a parlare è l’immunologa Antonella Viola sulle pagine di Repubblica. Secondo la scienziata “basta rincorrere il virus”, ...E così anche Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, ai microfoni de “La Repubblica” ha svelato di applicarlo iniziando nelle Regioni più colpite: “Non si può andare avanti con un ...