Libia, Al Serraj: “Non mi dimetto” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fayez al-Serraj, capo del governo di unità nazionale di Tripoli, in Libia, non si dimetterà alla fine di ottobre come aveva annunciato poche settimane fa. A riferirlo è l’agenzia Anadolu, che cita un portavoce del Consiglio presidenziale libico. Il portavoce ha spiegato che Serraj ha deciso di ascoltare gli appelli della Camera, della missione Onu e dei Paesi amici. Serraj aveva annunciato l’intenzione di lasciare l’incarico il 31 ottobre. Il suo passo indietro è tra le condizioni dell’accordo per il cessate il fuoco raggiunto con il generale Khalifa Haftar, che controlla la parte orientale del Paese. Inizialmente Serraj aveva ribadito che “l’allontanamento degli attuali attori politici consentirà di trovare una via ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fayez al-, capo del governo di unità nazionale di Tripoli, in, non si dimetterà alla fine di ottobre come aveva annunciato poche settimane fa. A riferirlo è l’agenzia Anadolu, che cita un portavoce del Consiglio presidenziale libico. Il portavoce ha spiegato cheha deciso di ascoltare gli appelli della Camera, della missione Onu e dei Paesi amici.aveva annunciato l’intenzione di lasciare l’incarico il 31 ottobre. Il suo passo indietro è tra le condizioni dell’accordo per il cessate il fuoco raggiunto con il generale Khalifa Haftar, che controlla la parte orientale del Paese. Inizialmenteaveva ribadito che “l’allontanamento degli attuali attori politici consentirà di trovare una via ...

Parlando degli ultimi sviluppi della crisi libica per Esenli "L'annuncio del primo ministro Serraj della sua intenzione di dimettersi ... "Il nostro sostegno al governo legittimo in Libia ha impedito ...

A Tripoli le milizie rifiutano il disarmo, l’influenza turca rischia di sabotare anche la tregua in Libia

Una presa di posizione che non è condivisa da Haftar ma neppure da una parte dell’esecutivo guidato da Al-Serraj.

