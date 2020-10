Justice League, Ray Fisher: "Joss Whedon ha cambiato il colore della pelle di un attore in CGI" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuove accuse di razzismo piovono sulla testa di Joss Whedon colpevole, secondo l'attore Ray Fisher, di aver eliminato molti attori di colore da Justice League e di aver modificato il colore della pelle di un attore nero in CGI. La star di Justice League, Ray Fisher, rincara la dose muovendo nuove accuse al regista Joss Whedon in un intervista a Forbes in cui svela che Whedon avrebbe cambiato il colore della pelle di un attore nero in CGI eliminando, inoltre, numerosi attori di colore presenti nella ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuove accuse di razzismo piovono sulla testa dicolpevole, secondo l'Ray, di aver eliminato molti attori didae di aver modificato ildi unnero in CGI. La star di, Ray, rincara la dose muovendo nuove accuse al registain un intervista a Forbes in cui svela cheavrebbeildi unnero in CGI eliminando, inoltre, numerosi attori dipresenti nella ...

